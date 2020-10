Artilharia pesada: NFL tem sete times com mais de 30 pontos por jogo

Após cinco semanas disputadas, a NFL vem apresentando marcas expressivas no que tange ao aspecto ofensivo. Pela primeira vez desde 1970, sete times estão com uma média superior a 30 pontos por jogo, o maior retrospecto registrado até a semana 5.

Quem lidera o espetáculo na pontuação é o Green Bay Packers, com uma média de 38 pontos por jogo. Invictos e no topo da divisão norte da NFC, os cabeças de queijo são ainda o segundo time em jardas conquistadas na temporada até então, com 1.782 (uma média de 6,8 jardas a cada jogada ofensiva). Foram 13 touchdowns passados e quatro no jogo corrido. A porcentagem de campanhas finalizadas em pontos por Green Bay é de 64,1%, a melhor da NFL.

Em sua 16ª temporada na NFL e às vésperas de seu aniversário de 37 anos, Aaron Rodgers tem a melhor porcentagem de passes completados em 2020 (70,5%), porcentagem de touchdown (9,4%) e um rating de 128,4. Ele não sofreu uma interceptação na atual temporada, e ainda detém uma incrível média de 303,5 jardas por partida, com a mais baixa porcentagem de sacks sofridos (2,1) da carreira. Com tempo no pocket para pensar, Rodgers vem sendo um perigo e explica muito do espetáculo ofensivo apresentado pelo time na temporada. A equipe encara o Tampa Bay Buccaneers, de Tom Brady, no domingo, às 17h25 (de Brasília).

Os outros seis times com uma média superior a 30 pontos por partida em 2020 são o Seattle Seahawks (33,8); Dallas Cowboys (32,6); Cleveland Browns (31,2); New Orleans Saints (30,6); Tennessee Titans (30,5) e Las Vegas Raiders (30,2).

Ao lado de Green Bay, Seahawks e Titans são os demais times invictos na temporada presentes nesta lista.