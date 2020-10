Artilheiro, Calvert-Lewin leva prêmio de melhor jogador do mês no Inglês

Quando a fase é boa, tudo dá certo para o Everton. Líder e com 100% de aproveitamento, o clube de Liverpool dominou as premiações do mês de setembro no Campeonato Inglês. Atual artilheiro da competição, com seis gols em quatro jogos, o atacante Calvert-Lewin foi eleito, nesta sexta-feira, o melhor jogador do mês pela primeira vez na carreira.

Na eleição, Calvert-Lewin, de 23 anos, superou o companheiro de equipe James Rodríguez e outros seis candidatos: Bamford (Leeds), Castagne e Vardy (ambos do Leicester), Kane (Tottenham), Lamptey (Brighton) e Sadio Mané (Liverpool). Ele marcou em todas as três partidas do Everton disputadas em setembro, incluindo um hat-trick diante do West Bromwich.

Na premiação para o melhor técnico do mês, mais um representante do clube de Liverpool. O italiano Carlo Ancelotti, visto como grande responsável pela campanha do Everton, recebeu o prêmio pela quinta vez na carreira, mas outras quatro haviam sido ainda na passagem dele pelo Chelsea. Agora, o foco de Ancelotti é seguir trabalhando para conquistá-lo mais vezes.

– Estou muito satisfeito por ganhar este prêmio, acho que é uma grande conquista para este mês. Tenho que compartilhar com meu time, porque começamos a temporada muito bem. Esperamos continuar e ganhar o prêmio novamente – declarou o treinador.