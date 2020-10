Artilheiro do time, Keno diz que Atlético-MG não deve pensar nos concorrentes

Neste sábado, o Atlético-MG venceu o Goiás por 3 a 0, no Mineirão, e se garantiu na liderança do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada. Autor do primeiro gol, o atacante Keno afirmou após a partida que o time não deve pensar nos concorrentes ao título nacional, mas, sim, nas próprias partidas.

“Temos que pensar em nós mesmos em primeiro lugar. Temos que esquecer Flamengo, Palmeiras, que estão atrás porque sabemos que o campeonato é difícil. Temos que jogar cada jogo e procurar vencer. Tivemos uma derrota para o Fortaleza, mas não atrapalhou, estamos fazendo uma boa campanha. Entramos concentrados, de cabeça erguida, e conseguimos essa vitória importante”, disse o camisa 11 em entrevista ao Sportv.

Artilheiro do Atlético-MG no Brasileirão, com oito gols marcados, Keno atribuiu a boa fase às orientações recebidas pelo técnico Jorge Sampaoli.

“Ele conversa bastante comigo. Ele sabe do meu potencial, o espaço que ele quer que eu ocupe dentro de campo, e eu procuro fazer o que ele pede nos treinamentos e colocar no jogo, e acaba dando certo. Ele conhece, então tem que respeitar. Graças a Deus estou indo muito bem”, completou.

Com o resultado, o Atlético-MG soma 30 pontos conquistados na ponta da tabela da competição nacional.

Agora, o time alvinegro entra em campo na próxima quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Fluminense, novamente no Mineirão.