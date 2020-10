As 4 Fases do Processo Estratégico de Marketing Digital

As fases do processo estratégico dentro do Marketing Digital

As fases do processo estratégico de um planejamento de Marketing Digital. Para gerar as estratégias corretas dentro do Marketing Digital é necessário que faça um mapeamento da sua marca.

Falamos sobre o plano de Marketing Digital. No entanto, essas são as fases iniciais desse plano completo.

Sendo assim, pode dividir seu planejamento em 04 fases para que tenha sucesso em suas estratégias de marketing digital.

1ª Fase – O início dos processos

Nesta fase você irá coletar as principais informações para basear as suas necessidades. Sendo assim:

Colete Dados;

Faça pré-relatórios;

Tenha os primeiros diagnósticos;

Mapeie seu público-alvo.

Esses relatórios iniciais, assim como as primeiras necessidades levantadas podem ser ajustados no decorrer do processo. No entanto, precisa gerar os primeiros focos que são mais urgentes de estratégias.

2ª Fase – Desenho Estratégico

Nessa fase você gera os primeiros esboços dos seus projetos. Sendo assim, as primeiras atitudes para gerar as ações. Também podem ser ajustadas conforme a execução. Ao passo que nessa fase muitas atitudes podem ser tomadas, tais como:

Levantar a jornada do seu cliente;

Desenhar o seu funil de Marketing Digital;

Desenhar os primeiros cronogramas (Ferramentas como o Trello podem ajudar nessa gestão).

Criar as artes necessárias;

Distribuir as mídias;

Documentar seus planejamentos para que gere padrões internos de comunicação, de forma que elevem as ações de marketing digital.

3ª Fase – Execução

Agora você coloca no ar o que foi levantado e desenhado. Sendo assim, nessa fase você deve:

Agendar as primeiras postagens estratégicas;

Monitorar os anúncios criados;

Analisar a possibilidade de otimizar a sua marca via ADS;

Acompanhar seus primeiros resultados.

4ª Fase – Replanejamento

Nessa fase você deve analisar os resultados e ajustar os planejamentos. Sendo assim, já tem a base para isso, sendo os primeiros resultados.

Assim sendo, você precisa:

Gerar novos relatórios,

Comparar com os primeiros;

Definir os ajustes e as metas, visto que não estipulou metas ainda, pois estava no início do processo. Sendo assim, agora tem base para estipular metas.

Portanto, agora ajuste seu planejamento e coloque datas comparativas, por exemplo, a cada dois meses ou mensalmente. Isso depende muito do seu segmento.