As Atualizações Implícitas no Marketing Digital

Marketing Digital e as atualizações implícitas

As atualizações implícitas dentro do Marketing Digital são decorrentes de atualizações externas e cíclicas.

Nas áreas de uma empresa as atualizações são feitas de forma oficial. Assim sendo, os Softwares de Gestão são atualizados em horários distintos à jornada de trabalho.

Atualizações em outros setores

Geralmente, à área de TI anuncia aos setores impactados a necessidade de atualizar o sistema, parcial ou integralmente.

Sendo assim, essas atualizações não são opcionais, uma vez que são a maneira de manter a performance do sistema.

Marketing e as percepções

O mesmo não ocorre na área de Marketing, e não estamos falando do Software de Gestão.

As atualizações dentro do Marketing Digital são implícitas ao passo que, muitas estratégias são oriundas de percepções.

Funciona de uma forma diferente das demais áreas. Isso ocorre porque as demais áreas de uma empresa passam por uma estruturação uniforme. Todavia, dentro do Marketing Digital as percepções dizem o que deve ou não fazer parte da estratégia.

Não estamos falando de métricas

Há métricas dentro do marketing, e essas devem ser respeitadas. No entanto, até que uma necessidade vire uma estratégia, ela precisou ser observada.

Essas são as atualizações implícitas dentro do Marketing Digital. O cliente mudou a forma como as empresas atuam, e essas mudanças viraram várias estratégias.

Assim sendo, a tendência é que novos comportamentos de compra alterem o marketing, uma vez que o marketing digital gira em torno de atender as necessidades.

Necessidade da Era Digital

No entanto, as necessidades na era digital mudam o tempo todo, uma vez que as novidades alteram a forma como cliente se comporta. Ao passo que esse comportamento altera a forma como marketing digital fala com esse cliente.

Alterações No Marketing para o Digital

Não é por acaso que os 4 Ps do Marketing, tornaram-se 8Ps do Marketing Digital. Ou ainda que o funil de marketing digital é mais amplo que o tradicional.

O Marketing se atualiza sem oficializar. Difundida na rotina, uma nova estratégia surge oriunda de uma percepção. Somente depois acaba incorporada a um resultado mensurável.

Por isso devemos considerar os resultados não mensuráveis dentro do marketing digital.