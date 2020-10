As Five lavam roupa suja, trocam ofensas e terminam amizade · .

RESUMO: Em uma semana explosiva de Malhação – Viva a Diferença, As Five vão lavar a roupa suja, trocarão várias ofensas entre si e terminarão a amizade. Ellen (Heslaine Vieira) confrontará o privilégio rico de Tina (Ana Hikari) e Lica (Manoela Aliperti); Keyla (Gabriela Medvedovski) descobrirá que a filha de Marta (Malu Galli) beijou Deco (Pablo Morais); e Benê (Daphne Bozaski) terá um surto nervoso com tantas brigas

Segunda, 5/10 (Capítulo 130)

Benê não consegue mostrar sua letra de música para as amigas. Mitsuko anuncia que Tina irá para o Japão. Tina arma um plano de fuga com Anderson, e Moqueca alerta o amigo. Ellen se alarma com a decisão de Anderson de fugir com Tina e afirma ao irmão que a família da amiga aprontará contra ele.

Nena proíbe Anderson de sair de casa. Ellen confronta Tina e diz que Anderson acabará preso. Anderson foge de casa e encontra com Tina, mas a namorada decide desistir do plano de fuga. Telma conforta Tina, e Anderson sofre. Tina descobre que Lica passou a noite no galpão.

Terça, 6/10 (Capítulo 131)

Lica explica para Tina os últimos acontecimentos de sua vida. Com a ajuda de Juca, Clara descobre que Malu estava espionando seu celular. Clara se desespera contra Malu e implora que Luís a ajude.

Marta convida Clara para morar em sua casa com Luís. Edgar e Malu chegam para resgatar Clara, e Lica foge de casa. Lica confessa a Tina que beijou Deco durante uma balada. Ellen chega ao galpão e revela sua tristeza às amigas.

Quarta, 7/10 (Capítulo 132)

Ellen desabafa com as amigas. Jota anuncia a Ellen que seu robô foi selecionado para o festival de tecnologia. Ellen teme que Malu não permita sua viagem para o festival. Nena presenteia a filha com um antigo relógio que foi de seu pai. Malu afirma que o colégio não arcará com a viagem de Ellen, e Jota e Juca ficam indignados.

Jota decide promover um arrecadamento virtual para custear a viagem de Ellen ao festival de tecnologia. Fio sente ciúmes de Ellen com Jota. Júlia e Bianca descobrem que Samantha beijou Fio. Ellen hesita em fazer a viagem. Keyla anuncia às amigas que teme por seu estado de saúde.

Quinta, 8/10 (Capítulo 133)

Keyla relata os acontecimentos de sua semana para as amigas. Dóris convoca Keyla de volta às aulas. Deco teme ficar com Tonico sozinho, e Tato o provoca. Keyla não consegue ficar na escola e volta para cuidar de Tonico. Keyla diz a Deco que Tato lida melhor com Tonico, e o rapaz se magoa.

Keyla conta às amigas seus sonhos com Tato e Deco. Tato e Deco discutem pela educação de Tonico, e Keyla afirma que ela é a responsável pelo menino. As amigas parabenizam a atitude de Keyla. Benê anuncia que seu pai voltou para casa.

Sexta, 9/10 (Capítulo 134)

Keyla insiste para que Benê desabafe sobre seu pai, e a menina conta como ele entrou em contato com Josefina. Benê mostra sua nova música para as amigas. Cícero pede o divórcio a Josefina e fala que tem outra família, ignorando a paternidade de Benê.

Julinho impede que Benê escute Cícero maldizendo a irmã. Tina, Keyla, Ellen e Lica discutem entre si, e Benê se desespera. Keyla descobre que Lica beijou Deco. Roney e Josefina se preocupam com a briga das amigas. As meninas decidem desfazer sua amizade.

Os capítulos de Malhação: Viva a Diferença são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio