as principais histórias do fechamento do mercado

Em uma temporada atípica na história do futebol, o Mercado da Bola chega ao seu último dia da janela de verão na Europa no começo de outubro. Ainda que o cenário de pandemia tenha impactado o futebol também financeiramente, isso, no entanto, não impediu que sejam esperadas muitas definições para esta segunda-feira.

Veja as principais ‘novelas’ que terão seu capítulo final:

Ataque do Barcelona – Depois de meses de especulação envolvendo Lautaro Martínez, o nome de Memphis Depay virou a bola da vez no clube catalão recentemente. O jogador, que tem só mais um ano de contrato com o Lyon, tem sido ligado ao Barça depois da chegada de Ronald Koeman.

Defesa do Barcelona – Eric García já se recusou a renovar contrato com o Manchester City, com o qual tem vínculo até o meio de 2021 e tem sido apontado como possível reforço do Barça. Outro nome ligado aos catalães foi Antonio Rüdiger, que perdeu espaço no Chelsea. Por outro lado, Jean-Clair Todibo e Samuel Umtiti podem sair.

Ataque do Bayern de Munique – Os bávaros anunciaram neste domingo a chegada do meio-campista Marc Roca e devem se reforçar com o lateral-direito Bouna Sarr, do Olympique de Marselha e o atacante Eric Maxim Choupo-Moting, sem clube após saída do Paris Saint-Germain. Além deles, há a expectativa da chegada de um ponta, após o clube não conseguir levar Callum Hudson-Odoi, do Chelsea. A revista alemã Kicker apontou que o plano B seria um retorno de Douglas Costa, que hoje está na Juventus.

Manchester United on fire – Os Red Devils já vinham indicando fortes movimentos nos dias derradeiros do mercado, com a expectativa das oficializações do lateral-esquerdo Alex Telles, do Porto, e do atacante Edinson Cavani, sem clube desde a saída do PSG. Além disso, o dia envolve o capítulo final da novela envolvendo Jadon Sancho, do Borussia Dortmund. Caso ele não chegue, Ousmane Dembélé (Barcelona) e Lucas Ocampos (Sevilla) foram apontados como alternativas. Além disso, o impacto da derrota por 6 a 1 para o Tottenham pode influenciar que o clube faça ainda mais negócios?

Pedidos de Thomas Tuchel – O técnico do PSG já demonstrou a sua vontade de contar com mais jogadores para seu elenco, e a chegada de um meio-campista pode fazer parte do encerramento do clube no mercado. João Mário, Danilo Pereira e Houssem Aouar foram apontados como possíveis reforços. Além disso, o atacante Moise Kean (contratado por empréstimo junto ao Everton) já foi confirmado neste domingo.

Meio-campo do Arsenal – Aouar também tem seu futuro ligado a uma possível ida ao Arsenal, que tem o atleta do Lyon como grande desejo. Porém, o nome de Jorginho, do Chelsea, já apareceu como alternativa, caso os Gunners não consigam convencer o clube francês. Por outro lado, Lucas Torreira está próximo de ser confirmado no Atlético de Madrid.