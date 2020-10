‘Às vezes temos que sofrer para ganhar’

Vinicius Jr. mais uma vez foi o homem do jogo do Real Madrid. O brasileiro abriu o caminho para o triunfo merengue sobre o Levante, mas também perdeu um gol feito e viu sua equipe sofrer no final. Depois, deu sua visão sobre a própria atuação e sobre o jogo.

“Estou feliz por marcar, estava bem posicionado. Não podia perder. Depois perdi algumas chances, tenho que seguir trabalhando para ajudar muito mais o Real Madrid. Por pouco eu não fiz mais gols, mas estou feliz com a vitória”, disse.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“É normal sofrer um pouco fora de casa, principalmente no começo de temporada. É normal que seja difícil, principalmente na segunda etapa. Está muito calor, e o Levante também é uma boa equipe. Às vezes temos que sofrer um pouco para ganhar”, completou.

Foi a primeira vez em toda a sua passagem pela Espanha que Vinicius Jr. conseguiu fazer gols em duas rodadas consecutivas. Com mais essa vitória, o Real chegou aos 10 pontos em quatro partidas disputadas e vai terminar a rodada na liderança de LaLiga.