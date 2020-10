Ashley Young é o sexto caso positivo de Covid-19 na Inter de Milão

Ashley Young é o sexto jogador da Inter de Milão diagnosticado com Covid-19 desde a última quinta-feira. O inglês se junta a Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Radu e os seis não devem estar disponíveis para o técnico Antonio Conte usá-los no clássico contra o Milan no próximo dia 17 de outubro.

Com um recente aumento no número de casos do novo coronavírus dentro dos elencos dos clubes italianos, a liga, em parceria com os departamentos médicos das equipes, estudam algumas modificações no protocolo sanitário. Estuda-se um controle dos atletas durante todos os dias da semana.

O Genoa tem 17 casos positivos dentro do plantel, além de uma partida marcada para o próximo dia 19 de outubro contra o Verona. Napoli e Juventus também já tiveram um duelo adiado por conta de dois contaminados no time dirigido por Gattuso. Até uma mudança no formato do torneio está sendo estudado, mas não há nenhuma mudança oficial até o momento.