Asmática, atriz de Carrossel passa mal ao vivo no Domingo Legal · .

A atriz de Carrossel Fernanda Concon passou mal na manhã deste domingo (4), durante participação no programa Domingo Legal, do SBT, apresentado por Celso Portiolli. Ao realizar uma prova que consistia em jogar bolas dentro de uma rede, a intérprete de Alícia Gusman, que é asmática, não se sentiu bem e precisou deixar o palco.

Durante todo o primeiro bloco do Domingo Legal Fernanda permaneceu no ambulatório do SBT para se recuperar da brincadeira, e seus parceiros de time, Maisa Silva e Oscar Filho, seguiram sozinhos a competição pela equipe amarela.

Do outro lado, o time azul, com Yudi Tamashiro e os DJs Pedro Sampaio e Bárbara Labres não deram moleza, mesmo com os adversários em desvantagem e seguiram a disputa sem dó.

Assim que terminou a prova, que exigiu esforço físico dos participantes, Fernanda comentou que era asmática e precisou tomar água, para em seguida seguir para o ambulatório.

Ela voltou apenas depois do intervalo, mas na primeira resposta que deu no jogo, errou e fez sua equipe perder todo o dinheiro que tinha acumulado.