Assassinato de Kleber Malaquias continua sem desfecho

Perto de completar três meses, o assassinato do empresário Kleber Malaquias continua sem um desfecho final. A Polícia Civil, que investiga o crime ocorrido o dia 15 de julho, no município de Rio Largo, continua investigando o caso, considerado de grande complexidade.

Em agosto, o delegado responsável pediu o auxílio da Polícia Federal em Alagoas e da Divisão Especial de Investigação e Capturas (DEIC) na apuração do crime. O delegado mantém a linha de não divulgar nenhum detalhe sobre o andamento da apuração, mas adiantou que o crime é complexo e irá demandar muito mais tempo para ter sua conclusão efetiva, com a indicação de todos os participantes.

O empresário foi assassinado dentro de bar, quando comemorava seu aniversário com amigos. Ele foi encontrado com três tiros no peito dentro do banheiro do bar. Segundo informações da Polícia, testemunhas disseram que o autor dos disparos estava sentado no bar, junto com outras duas pessoas, e perseguiu a vítima até o banheiro.

A Polícia ainda não conseguiu apresentar a identificação do autor dos disparos nem se houve algum mandante para o crime.

Denúncias

Em setembro do ano passado, Malaquias registrou um Boletim de Ocorrência, na Central de Flagrantes I, em Maceió, por sequestro e tortura. Na ocasião, ele disse que os criminosos que o sequestraram e agrediram chegaram a filmar as agressões praticadas.

Entre os alvos das denúncias tornadas públicas pelo empresário, estão o prefeito de Rio Largo, Gilberto Gonçalves, o ex-prefeito da cidade, Toninho Lins, e o desembargador Washington Luiz, do Tribunal de Justiça de Alagoas.

Malaquias foi um dos autores das denúncias encaminhadas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que resultou no afastamento provisório do desembargador do cargo, no caso que ficou conhecido como “Máfia da merenda”.