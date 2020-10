‘Assim que se ordenha’, diz Jojo após Mariano apertar seu seio em A Fazenda 12 · .

Em A Fazenda 12, Mariano decidiu mostrar aos peões uma técnica para ordenhar uma vaca e tirar o leite do animal. Nesta quarta-feira (7), o sertanejo usou Jojo Todynho como cobaia do “treinamento” e apertou seu seio na frente dos colegas. Ela riu do contato íntimo e brincou: “É assim que se ordenha uma teta”.

Durante o momento, Lucas Selfie aproveitou o clima de desconstração e afirmou que a cena “só tem no Discovery Channel”, em referência aos documentários exibidos no canal da TV paga.

O momento provocou risos nos peões presentes e também nos fãs do reality rural nas redes sociais. “Ela toda feliz [risos]. Tá doidinha para sentar neste homem”, opinou Hugo Lisboa. “O carinho que eu queria estar recebendo hoje”, comentou Juliana Mazola.

Nesta temporada, os peões já vivenciaram outros momentos com trocas de carícias íntimas. Biel encostou na região da genitália de JP Gadêlha. Jojo também se animou com o ex-participante do The Circle Brasil e questionou se a “mandioca” do bombeiro era boa. Em seguida, a funkeira se aproximou do rapaz e levou a mão até o corpo dele.

Confira o vídeo e a reação de alguns internautas:

Ela toda feliz kkkkkkk tá doidinha pra sentar nesse homem

— limuda (@lisboahugo_) October 7, 2020

O carinho a eu aueria estar recebendo hj hahahahah https://t.co/1J6Aa8iQFI

— ooooh Juliana (@_JulianaMazola) October 7, 2020

O bispo deve ter tido um AVC nessa cena https://t.co/1YRb09owNh

— mari. (@peggyacarter) October 7, 2020

agr se eu fosse a jojo mostrava pra ele como se ordenha uma rola https://t.co/N2jPLOONLh

— Alisson Nobrien (@alissonnobrien) October 7, 2020

Para saber tudo sobre A Fazenda e o universo de reality shows, ouça o podcast O Brasil Tá Vendo:

Ouça “#12 – A Fazenda 12 já tem suas panelinhas?” no Spreaker.