Assintomático para Covid-19, Cam Newton pode jogar no domingo; entenda como

O quarterback Cam Newton testou positivo para coronavírus no último sábado, fato que levou ao adiamento em um dia da partida entre New England Patriots e Kansas City Chiefs e do quarterback ficar de fora dos jogos e treinos da equipe desde então. A boa notícia para o torcedor patriota, especialmente após o desempenho dos quarterbacks na derrota para os Chiefs, é que Newton pode atuar no próximo jogo de New England.

O quarterback está assintomático, ou seja, não apresentando sintomas da Covid-19. Desta forma, caso ele teste negativo em dois exames consecutivos, a NFL vai liberar o jogador para retornar aos treinamentos, estando apto também para atuar pelo New England Patriots no próximo domingo, em partida contra o Denver Broncos. A realização dos exames com resultado negativo tem que ter ao menos 24 horas de distância.