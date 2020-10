Assista à apresentação do Gripen, o novo caça brasileiro [ao vivo]

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai apresentar oficialmente nesta sexta-feira (23) o novo caça F-39E Gripen, adquirido de uma fabricante sueca ainda em 2014. A cerimônia é também uma comemoração ao Dia do Aviador e ao Dia da Força Aérea Brasileira.

No fim de setembro deste ano, o Gripen realizou o seu primeiro movimento de voo e aterrissagem no espaço aéreo nacional, partindo de Navegantes-SC até uma pista de pouso em Gavião Peixoto-SP. Esse mesmo modelo, que chegou de navio vindo do país europeu, será utilizado na exibição do Dia do Aviador.

O evento será transmitido no YouTube pelo canal da FAB e pode contar com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro. Confira abaixo:

O caça utilizado nas exibições é uma versão de teste das 36 aeronaves adquiridas pelo Brasil, que serão montadas e terão o sistema desenvolvido pela Embraer. Todos os modelos devem ficar em um galpão próprio, o Gripen Flight Test Center, onde trabalharão engenheiros brasileiros e suecos.

O processo de operação deve começar em 2021, e os Gripen serão usados em monitoramento do espaço aéreo e para eventuais defesas de fronteira.