Confira os bastidores da vitória por 1 a 0 do Corinthians sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Everaldo marcou o gol do Timão na estreia do técnico Vagner Mancini. Assista!

Timão venceu no Paraná, na estreia de Mancini (Foto: Rodolfo Buhrer/Fotoarena/Lancepress!)









Fonte: https://www.lance.com.br/