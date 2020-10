Aston Villa faz história, massacra com 7 gols e impõe pior derrota do Liverpool na Premier League

O atual campeão visitou o Aston Villa no Villa Park e perdeu por 7 a 2 (isso mesmo, você não leu errado), pela quarta rodada, sendo que foi para o intervalo sofrendo 4 a 1 no placar.

Até então, o máximo de gols que o time da terra dos Beatles havia sofrido em um jogo da Premier League tinha sido no 6 a 1 para o Stoke City em maio de 2015. O clube não levava sete gols em um mesmo jogo desde abril de 1963, quando perdeu por 7 a 2 para o Tottenham.

2 Relacionado

Os nomes da partida foram Ollie Watkins, que anotou um hat-trick, e Jack Grealish, com dois gols e três assistências.. John McGinn e o estreante Ross Barkley também marcaram para os visitantes. Mohamed Salah (duas vezes) descontou para os Reds.

Artilheiro da última Championship pelo Brentford com 26 gols (ao lado de Aleksandar Mitrovic, do Fulham), Watkins foi contratado pelo Aston Villa por 30,8 milhões de euros (R$ 204,5 milhões na cotação atual), segundo dados do site Transfermarkt. O jogador já havia marcado pelo time de Birmingham duas vezes na Copa da Liga, mas não tinha balançado as redes nos seus dois primeiros jogos na Premier League.

Agora, os comandados de Jurgen Klopp ficam estacionados nos nove pontos e figuram no quinto lugar. Já o Villa, com a mesma pontuação e um jogo a menos, aparece na vice-liderança, atrás só do Everton, que tem 12 unidades.

Ollie Watkins comemora após marcar pelo Aston Villa Getty Images

Aston Villa 7 x 2 Liverpool

GOLS: Watkins (3x), McGinn, Barkley e Grealish (2x) (Aston Villa); Salah (2x) (Liverpool)

ASTON VILLA: Martínez; Cash, Konsa, Mings e Targett; McGinn, Douglas Luiz e Barkley; Trézéguet, Watkins e Grealish. Técnico: Dean Smith

LIVERPOOL: Adrián; Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Keita, Fabinho e Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino e Diogo Jota. Técnico: Jurgen Klopp

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Esta foi a 2ª vez apenas que o Liverpool de Klopp sofreu 4 gols em um único tempo – a outra foi no segundo tempo da partida contra o Bournemouth em dezembro de 2016, pela Premier League

Os 4 gols antes do intervalo foram a segunda maior quantidade sofrida pelo Liverpool no primeiro tempo de uma partida da Premier League – em maio de 2015, o time levou 5 do Stoke City em um confronto em que acabou derrotado por 6 a 1

Além disso, o jogo contra o Stoke mencionado acima havia sido o único em que o Liverpool havia sofrido 6 gols em uma partida da Premier League.

Ollie Watkins é o 10º jogador a marcar um hat-trick contra o Liverpool na Premier League – o último havia sido Dimitar Berbatov, pelo Manchester United, em setembro de 2010.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Salah chegou a 4 gols nesta Premier League, 2 a menos do que os artilheiros Dominic Calvert-Lewin e Son Heung-Min

Pelo Liverpool, Salah marcou contra 25 dos 26 times que enfrentou na Premier League. Dado do Opta Sports

Primeiro tempo: Liverpool teve 74,4% de posse de bola e finalizou mais (9 a 8)

Aston Villa é um dos 2 times invictos da Premier League 2020-21 – o outro é o Everton.

Watkins faz hat-trick, e Aston Villa abre 4 a 1

Os mandantes abriram o placar logo aos 4min de bola rolando. Adrián errou passe, Grealish aproveitou e tocou na área para Watkins completar à rede. O goleiro espanhol foi titular na vaga do lesionado Alisson.

Antes dos oito minutos, a vantagem poderia ter sido ampliada, mas o estreante Barkley, emprestado pelo Chelsea, errou o alvo após bom passe de Grealish e desperdiçou boa chance. O meio-campista ainda teria mais duas boas oportunidades, mas desperdiçou ambas.

A vantagem seria ampliada aos 22min, quando Watkins recebeu de Gralish na esquerda, escapou da marcação de Gomez e chutou no ângulo para fazer belo gol.

Salah até descontou aos 33min ao aproveitar rebote de um chute travado de Keita, mas McGinn fez o terceiro do Villa dois minutos depois, finalizando de primeira da entrada da área e vendo a bola desviar em Van Dijk antes de a bola morrer no fundo do alvo.

A vitória virou goleada aos 39min, quando Trézéguet ficou com a bola na esquerda após uma cobrança de falta e cruzou para Watkins fazer mais um.

SETE A DOIS!

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Na volta do intervalo, Barkley conseguiu marcar o dele aos 10min ao receber de Grealish e finalizar dentro da área para anotar um belo gol.

Salah ainda diminuiu a desvantagem cinco minutos depois, após receber grande passe de Firmino. No entanto, qualquer esperança de reação foi frustrada aos 21min, quando Grealish chutou com desvio e enganou o goleiro Adrián para fazer o sexto dos donos da casa.

Aos 30min, Grealish recebeu passe de McGinn, ficou cara a cara com Adrián e venceu o goleiro para fechar a conta e um dos domingos mais marcantes da história do futebol inglês.

Obs: Watkins ainda acertaria a trave depois do 7 a 2.

Classificação

– Aston Villa: 2º lugar, com 9 pontos

– Liverpool: 5º lugar, com 9 pontos

Próximos jogos

Passada a pausa para data Fifa, ambos os times voltam a ação pela Premier League.

Sábado, 17/10, 11h*, Leicester City x Aston Villa

Sábado, 17/10, 8h30*, Everton x Liverpool

*horário de Brasília