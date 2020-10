ASUS anuncia placas ROG Crosshair e ROG Strix

Duas novas placas-mãe com suporte à nova geração de processadores Ryzen 5000, baseados na arquitetura Zen 3, foram anunciadas pela Asus na última quinta-feira (08), a ROG Crosshair VII DARK Hero e a ROG STRIX B550-XE, ambas construídas sobre os chipsets X570 e B550, respectivamente. A fabricante promete que as novidades levarão a experiência do consumidor a um novo nível.

De acordo com a companhia, ambas as tecnologias foram construídas especificamente para o que vem por aí, mas são compatíveis com a segunda e a terceira geração de CPUs da marca. Tratam-se, essencialmente, de variantes atualizadas daquelas que já existem, com o diferencial de carregarem recursos de resfriamento aprimorados e gerenciamento de energia otimizado.

ROG Crosshair VIII DARK Hero

A ROG Crosshair VIII DARK Hero adota um design de fases de 14+2 com estágios de titânio capazes de suportar até 90 A, enquanto a CPU é alimentada por um conector de 8+4 pinos. Além disso, um grande heatsink interconectado cuida da refrigeração dos VRMs, enquanto o socket é o AM4, que não foi substituído. Ela acompanha 4 slots para módulos de memória DDR4.

Três slots PCI-E 4.0 x16, um slot PCI-E 4.0 x1, dois slots M.2 preparados para SSD com suporte a PCI-E 4.0, oito conectores SATA III, dois USB 2.0 frontais, um USB 3.0 e um USB 3.2 Gen 2 fazem parte do pacote – que traz, ainda, 12 portas USB, sendo oito do tipo 3.2 Gen 2 e quatro do tipo 3.1 Gen 1. Wi-Fi 6 com antena externa, duas portas Gigabit Ethernet e um conector P2 HD de 7.1 canais completam o equipamento.

Personalização via iluminação RGB, que pode ser configurada através do programa AURA Sync, e ausência de uma ventoinha dedicada para o chipset não ficaram de fora da construção do produto premium.

ROG Crosshair VIII DARK Hero, produto premium da Asus.Fonte: Reprodução

ROG Strix B550-XE

Seguindo a linha intermediária, a ROG Strix B550-XE conta com o mesmo sistema de alimentação do outro lançamento – com o diferencial de que os estágios de energia estão limitados a correntes entre 50 A e 60 A. Heatsink interconectado, quatro slots para módulos DDR4, três slots PCI-E 4.0 x16, dois PCI-E 4.0 x1 e duas conexões M.2 para SSDs PCI-E 4.0 complementam suas configurações, assim como seis portas SATA III.

De resto, tudo igual, ainda que, neste caso, a ventoinha para os VRMs tenha sido mantida.

ROG Strix B550-XE, mais um lançamento compatível com a nova geração de processadores Zen 3.Fonte: Reprodução

Informações adicionais não foram divulgadas, portanto é preciso esperar para saber quais serão os preços e onde os equipamentos inéditos da Asus estarão disponíveis.