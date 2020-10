Atacante do Chelsea faz gol de sorte, Inglaterra vence Bélgica de virada e assume liderança na Liga das Nações

Jogando em casa, a Inglaterra saiu atrás no placar, mas conseguiu vencer a Bélgica de virada por 2 a 1, pela Liga das Nações. O jogo válido pela terceira rodada do grupo A2 da competição foi realizado em Wembley, em Londres, neste domingo.

Lukaku abriu o marcador, mas Rashford e Mason Mount anotaram os gols da vitória inglesa.

Com o resultado, a equipe comandada por Gareth Southgate assumiu a liderança da chave com sete pontos, um a mais do que os belgas, que estão na segunda colocação.

Outra partida completa a rodada do grupo A2. A Islândia receberá a Dinamarca neste domingo, às 15h45 (de Brasília).

A Bélgica vinha de duas vitórias seguidas contra a Inglaterra – ambas pela Copa do Mundo de 2018. Uma pela fase de grupos e a outra na decisão de terceiro lugar.

Inglaterra x Bélgica

GOLS: Rashford Mount (ING) Lukaku (BEL)

INGLATERRA: Pickford, Dier, Maguire, Walker, Rice, Henderson (Phillips), Trippier, Arnold (James), Calvert-Lewin (Kane), Rashford e Mount Técnico: Gareth Southgate.

BÉLGICA: Mignolet, Boyata, Denayer, Alderweireld, Tielemans, Witsel, Castagne, Meunier, Lukaku, Carrasco e De Bruyne (Verschaeren). Técnico: Roberto Martínez

Inglaterra perdeu uma sequência de 6 jogos sem levar gols. A equipe não era vazada há um ano

Mount chegou ao 2 gols em 6 jogos pela Inglaterra

Inglaterra tem 20 vitórias nos últimos 21 jogos em casa

Primeiro tempo elétrico

Em um primeiro tempo eletrizante, os visitantes abrirarm o placar, aos 15 minutos. Dier deu um carrinho e derrubou o atacante Lukaku dentro da área. O juiz marcou a penalidade, que foi cobrada com perfeição pelo camisa 9 no canto oposto ao do goleiro Pickford.

Aos 38, a Inglaterra empatou da mesmo forma. Depois que Henderson teve a camisa puxada por Meunier, e o árbitro assinalou o pênalti. Rashford cobrou com categoria, sem chances para Pickford.

O 2º tempo

A Inglaterra conseguiu a virada com uma certa dose de sorte, os 18 minutos do segundo tempo. Após receber passe de Trippier pelo lado esquerdo do ataque, Mason Mount, do Chelsea, arriscou o chute. A bola desviou em Alderweireld e encobriu o goleiro Mignolet, que pouco se mexeu.

Classificação

Grupo A2

1º – Inglaterra – 7 pontos

2º – Bélgica – 6 pontos

3º – Dinamarca – 1 pontos

4º – Islândia – 0 ponto

Próximos jogos

Os próximos compromissos de ambas as equipes são pela Liga das Nações:

Quarta-feira, 14/10, 15h45*, Inglaterra x Dinamarca

Quarta-feira, 14/10, 15h45*, Islândia x Bélgica

*horário de Brasília