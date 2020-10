Atacante do Napoli está na mira de Tottenham e Everton para janeiro

Milik, atacante do Napoli, está próximo de uma saída do clube italiano em janeiro e os possíveis destinos são Tottenham e Everton, segundo a imprensa italiana. O time de José Mourinho contratou o brasileiro Carlos Vinícius para esta temporada e as chances do polonês vestir a camisa do time de Ancelotti, com quem trabalhou na Itália, crescem.

O contrato do centroavante se encerra ao final da temporada, então janeiro é a última oportunidade do Napoli ganhar dinheiro com a venda do atleta. Sem interesse em permanecer, o técnico Gattuso também colocou o jogador de escanteio. Milik não está nos planos do comandante e não fez uma partida nesta época.

Em recente entrevista para a mídia de seu país, o atacante de 26 anos declarou que seu futuro é incerto, mas que espera que os clubes interessados entrem em um acordo com o Napoli por ele na próxima janela. Milik admitiu que está treinando e que sua forma física deve se manter apesar dos próximos meses de inatividade.