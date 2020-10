Atacante do Vitória destaca importância de conseguir vencer a Chapecoense

O atacante Mateusinho, do Vitória, é um dos atletas à disposição do técnico Eduardo Barroca para o jogo contra a Chapecoense, no próximo sábado

(17) às 16h na Arena Condá, válido pela 16ª rodada da Série B do Brasileirão.

Com 18 pontos e na 13ª colocação, o time baiano busca o resultado positivo para não descolar muito do G4 bem como amenizar os resultados ruins recentes que também o fizeram ver a zona de rebaixamento ficar cada vez mais próxima. Isso porque, enquanto a desvantagem para o grupo dos quatro primeiros já é de oito unidades, o primeiro time dentro do Z4 está a apenas quatro pontos de distância.

Com isso, o atleta de 21 anos que chegou ao Rubro-Negro em meio a paralisação forçada das competições afirmou que apenas os três pontos interessam no embate em Santa Catarina:

– A Chapecoense é a vice-líder da competição e o time com o melhor aproveitamento do campeonato. Será uma partida complicada, mas tivemos uma semana cheia de trabalho e, agora, teremos a chance de colocar em prática o que treinamos. Precisamos vencer para alcançarmos nossos objetivos.

-Para voltar à elite, necessitamos somar pontos dentro e fora de casa. Não importa se vamos enfrentar o lanterna ou o líder da Série B. Esse é o nosso pensamento – acrescentou.