Ataque funciona e Cleveland Browns passeia sobre o Dallas Cowboys na semana 4 da NFL

O Cleveland Browns não tomou conhecimento do Dallas Cowboys e venceu o rival por 49 a 38. Com o resultado, os Browns chegam à terceira vitória na temporada 2020 da NFL. Já os Cowboys têm apenas um triunfo e três derrotas.

O Cleveland demonstrou poder de fogo diante do Dallas logo de cara. Só nos dois primeiros quartos, foram 31 pontos totais, incluindo um ousado touchdown com lançamento de Jarvis Landry e recepção de Odell Beckham Junior. OBJ anotou três TDs no triunfo. Pelo chão, os Browns fez seu maior estrago, correndo para 307 jardas diante de uma defesa entregue de Dallas.

Dak Prescott até tentou mais um milagre na temporada, passando para 502 jardas e quatro touchdowns. Mas os 38 pontos colocados no placar não foram suficientes para incomodar o Cleveland Browns. O calouro Ceedee Lamb anotou dois touchdowns na partida e demonstra estar se adaptando muito bem à NFL.