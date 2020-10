Athletico oficializa a contratação do meia Jadson

O meia Jadson está de volta ao Athletico. Após muita especulação, o Furacão confirmou a transferência na tarde desta sexta-feira através do seu site oficial. Aos 37 anos, o contrato vai até maio de 2021.

Esta será a segunda passagem do meio-campo pelo clube. Revelado no Furacão, Jadson ganhou destaque nacional em 2004, quando foi um dos pilares do time vice-campeão do Brasileirão.

‘Eu me sinto muito feliz e lisonjeado. Sempre tive um carinho e um respeito muito grande pelo Athletico’, destacou ao site oficial. ‘Foi o clube que me abriu as portas para o futebol e para o mundo. Hoje, estou de volta aqui para tentar conseguir coisas importantes junto com o grupo e dar alegrais à torcida athleticana’, completou.

Trabalhos



Sem clube desde a sua saída do Corinthians, Jadson voltou ao CT do Caju e iniciou um trabalho nos últimos 15 dias de recondicionamento físico. Devido a afinidade com o clube paranaense, o acordo entre as partes foi uma consequência.

‘Mudou muita coisa aqui da minha época. O Mario Celso Petraglia, junto com todo o estafe, conseguiu fazer algo de primeiro mundo no Caju. E é muito legal ver todo esse crescimento do Athletico’, afirmou.

Ficha técnica: Jadson

Posição: Meio-campo

Nome completo: Jadson Rodrigues da Silva

Data de nascimento: 05/10/1983

Local de nascimento: Londrina

Equipes que defendeu: Athletico Paranaense, Shakhtar Donetsk-Ucrânia, São Paulo, Corinthians, Tianjin Quanjian-China e Seleção Brasileira.

Títulos: Campeonato Paranaense (2002 e 2005), Copa Sesquicentenário (2003), Campeonato Ucraniano (2004-2005 / 2005-2006 / 2007-2008), Copa da Ucrânia (2007-2008 e 2010-2011), Supercopa da Ucrânia (2005, 2008 e 2010), Liga Europa (2008-2009), CONMEBOL Sul-Americana (2012), Eusébio Cup (2013), Campeonato Brasileiro (2015 e 2017), Campeonato Paulista [2017, 2018 e 2019), China League One (2016), Superclássico das Américas (2012) e Copa das Confederações (2013).