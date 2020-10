Athletico pode colocar um time misto para encarar o Flamengo

Após garantir uma vaga no mata-mata da Libertadores da América, o Athletico volta a campo para jogar o Campeonato Brasileiro e o rival é o Flamengo, no Maracanã.

Apesar da dificuldade do confronto, já que o adversário é o atual campeão nacional e continental, o técnico Eduardo Barros coloca um pé no freio do elenco e deve poupar alguns jogadores.

Na defesa, a ausência será o zagueiro Thiago Heleno. Suspenso pelo terceiro amarelo, ele fica de fora. Com isso, Lucas Halter deve fazer dupla com Pedro Henrique.

No meio-campo, Eduardo Barros tem dúvida entre Jorginho e Ravanelli e no ataque Geuvânio pode ficar com a vaga de Fabinho. A novidade é Renato Kayzer no comando de ataque.

Veja a provável escalação do Furacão: Santos; Zé Ivaldo, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner; Jaime Alvarado, Christian, Jorginho (Ravanelli) e Léo Cittadini; Fabinho (Geuvânio) e Renato Kayzer.