Athletico-PR anuncia contratação do meia Jadson, que volta ao clube após 15 anos

O Athletico-PR anunciou nesta sexta-feira a contratação do meia Jadson, que estava sem clube desde que deixou o Corinthians, no início do ano.

O atleta de 37 anos assinou contrato até maio de 2021 com a equipe rubro-negra.

Cria do clube, ele retorna ao CT do Caju após 15 anos, já que, em 2005, foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

“Eu me sinto muito feliz e lisonjeado. Sempre tive um carinho e um respeito muito grande pelo Athletico”, destacou, ao site oficial do Athletico.

“Foi o clube que me abriu as portas para o futebol e para o mundo. Hoje, estou de volta aqui para tentar conseguir coisas importantes junto com o grupo e dar alegrais à torcida athleticana”, completou.

Jadson posa para foto com a camisa do Athletico-PR Fábio Wosniak/Athletico-PR

Jadson iniciou trabalhos físicos no CAT há duas semanas, vivendo novamente no lugar que foi sua casa por muitos anos.

“Mudou muita coisa aqui da minha época. O Mario (Celso Petraglia), junto com todo o estafe, conseguiu fazer algo de primeiro mundo no Caju. E é muito legal ver todo esse crescimento do Athletico”, afirmou.

O retorno ao Furacão estava nos planos do meia desde que deixou Curitiba, no início de 2005.

“Sou muito grato a Deus por tudo que ele me proporcionou. Pude conquistar títulos e jogar na Seleção Brasileira. Mas sempre sonhei em voltar. Estou realizando esse sonho e tenho que agradecer ao Petraglia. Vim para mostrar resultados e não passear”, reforçou.

Em pouco mais de 15 anos, Jadson mudou o estilo de jogo. Mas garante que a técnica, que o torcedor rubro-negro acostumou a ver em 2003 e 2004, segue a mesma.

“Ganhei um pouco mais de experiência. Com o passar dos anos, você vai adquirindo isso. Podem ter certeza que na parte técnica, eu estando bem fisicamente, vou dar meu melhor pela equipe”, finalizou.