Athletico-PR x Ceará vai passar na TV? Saiba onde assistir ao vivo e online · .

Sem transmissão do Grupo Globo, o confronto Athletico-PR x Ceará será exibido com exclusividade ao vivo na TNT na TV e online. O Premiere, que não tem contrato com o Furacão, não vai mostrar a disputa. Válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o jogo acontece às 19h desta quinta-feira (8).

O confronto será na Arena da Baixada, em Curitiba, e terá exibição para todo o Brasil, exceto para o Estado do Paraná, local em que o duelo será disputado. Ou seja, os paranaenses não conseguirão ver o jogo na TV. Para os torcedores das outras regiões, as opções para ver online são o TNT Go, EI Plus e UOL Esporte Clube.

O Athletico-PR promete mostrar a partida para os paranaenses pelo Furacão Play, streaming da equipe. A Globo tem a possibilidade de exibir os duelos do Furacão em TV aberta, mas mostrou apenas um jogo nas primeiras rodadas da competição. A líder de audiência e o clube travam uma batalha na Justiça.

Na transmissão da Turner, o TNT Go está disponível para os assinantes do canal, e o acesso fica disponível pelo site e também em aplicativos para dispositivos móveis. Após o download do app, basta fazer o login com os dados da respectiva operadora de TV paga.

Outra opção para assistir Athletico-PR x Ceará é o EI Plus, plataforma que pode ser utilizada por site e aplicativo, tem um custo mensal de R$ 19,90 e está disponível para celulares, computadores, tablets e smart TVs. A assinatura permite até dois dispositivos com acesso simultâneo. O valor do EI Plus é o mesmo do UOL Esporte Clube.

Veja abaixo um post do Athletico-PR sobre a transmissão no Furacão Play:

Assista a Athletico x Ceará de onde você estiver! Faça o seu login de Sócio ou associe-se!

🎥 https://t.co/lL2k8F79up#SempreMaisFuracão#FuracãoPlaypic.twitter.com/gsfdYVpabd

— Athletico Paranaense (@AthleticoPR) October 8, 2020

Athletico-PR e Ceará brigam na parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão. Ambos somam 14 pontos, mas o Furacão, que vem de derrota para o Flamengo, tem saldo de gols superior e aparece à frente da equipe cearense, derrotada pelo Palmeiras na última rodada.

Além do duelo em Curitiba, a outra partida desta quinta-feira (8), que encerra a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, é Red Bull Bragantino x Internacional. Disputado em Bragança Paulista e marcado para as 21h, o confronto terá transmissão ao vivo e exclusiva do Premiere na TV paga.