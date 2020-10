Athletico-PR x Corinthians: prováveis times, desfalques e onde assistir

Nesta quarta-feira, às 21h30, Athletico-PR e Corinthians se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão-2020, na Arena da Baixada. O confronto colocará frente a frente equipes que estão em situações parecidas no campeonato. Tanto o Timão quanto o Furacão estão com 15 pontos e em jejum de vitórias. Ambos buscam o triunfo em Curitiba para se afastarem da zona de rebaixamento.

Em relação ao time foi derrotado pelo Internacional no último domingo, o Athletico do técnico Eduardo Barros deve ter três mudanças: Wellington no lugar de Richard, que não pode atuar contra o Alvinegro por cláusula contratual, além de Ravanelli e Geuvânio nos lugares de Léo Cittadini e Carlos Eduardo. Nikão, Márcio Azevedo e Jorginho seguem fora da equipe.

Já o Corinthians terá a estreia do técnico Vagner Mancini, que pegará o time com quatro desfalques certos para esta quarta-feira: Cássio, suspenso, Danilo Avelar, com lesão no joelho, e Cantillo e Otero, que estão com suas seleções nacionais. Além disso, Camacho e Lucas Piton são dúvidas para a partida. Certeza mesmo é a entrada de Walter como titular da meta corintiana.

Veja todas as informações sobre a partida:

ATHLETICO-PR X CORINTHIANS

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data/Horário: 14/10/2020, às 21h30

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Onde acompanhar: Globo e em tempo real no LANCE!

ATHLETICO-PR

Jandrei; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Wellington, Erick, Christian e Léo Cittadini (Ravanelli); Carlos Eduardo (Geuvânio) e Renato Kayzer. Técnico: Eduardo Barros.

Desfalques: Richard (cláusula contratual), Nikão (em transição), Márcio Azevedo (dores no joelho) e Jorginho (desconforto muscular)

Pendurados: Léo Cittadini, Érick, Jonathan e Khellven

CORINTHIANS

Walter; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton (Sidcley); Gabriel e Roni (Éderson ou Ramiro); Léo Natel, Luan e Gustavo Silva (Cazares); Jô. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Cássio (suspenso), Danilo Avelar (lesão no joelho), Cantillo e Otero (em suas seleções)

​Pendurados: Roni e Ramiro

Dúvidas: Lucas Piton e Camacho