Athletico-PR x Corinthians vai passar na Globo? Saiba onde assistir ao vivo · .

Athletico-PR e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, a partida terá transmissão ao vivo apenas na TV aberta pela Globo, para São Paulo e quatro Estados –não vai passar no Premiere. Para assistir ao vivo e online, o torcedor deve recorrer ao Globoplay, ao site GE (globoesporte.com) ou ao Furacão Play.

O Premiere não vai exibir o confronto porque o Athletico-PR é o único dos 20 clubes do Brasileirão que não tem acordo com o pay-per-view. Mas como o Furacão tem contrato com a Globo, o duelo pode ser exibido na TV aberta.

Athletico-PR x Corinthians será transmitido pela líder de audiência para São Paulo, Ceará, Alagoas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A opção online é o GE, que exibe o confronto gratuitamente para todo o Brasil, exceto para o Paraná –o Estado poderá assistir ao jogo apenas no Furacão Play, streaming que cobra assinatura de R$ 24,90 por mês..

A partida na Globo será narrada por Cleber Machado, com comentários de Casagrande e Caio Ribeiro. As reportagens do duelo estarão com Nadja Mauad, e a Central do Apito ficará a cargo de Sálvio Spinola.

O Corinthians não vence há cinco jogos e contratou o técnico Vagner Mancini para tentar sair da crise e da zona de rebaixamento. O Timão ocupa a 17ª colocação, com 15 pontos, mesma pontuação do Athletico-PR, que aparece à frente, no 15º lugar, por ter saldo de gols superior.

Corinthians ao vivo

A 16ª rodada do Campeonato Brasileiro teve dois jogos adiados: Vasco x Fortaleza e Ceará x São Paulo. Além de Athletico-PR x Corinthians, veja todos os duelos desta semana e saiba onde assistir aos confrontos ao vivo:

Quinta (14)

18h – Palmeiras x Coritiba – TNT e Premiere

19h15 – Grêmio x Botafogo – Premiere

19h15 – Santos x Atlético-GO – Premiere

21h30 – Atlético-MG x Fluminense – Globo (exceto SP, RS, PE, CE, AL, MT e MS) e Premiere

21h30 – Sport x Internacional – Globo (p/RS e PE) e Premiere

21h30 – Athletico-PR x Corinthians – Globo (p/ SP, CE, AL, MT e MS), GE (exceto PR) e Furacão Play

Quinta (15)

20h – Flamengo x Red Bull Bragantino – SporTV (exceto RJ) e Premiere

Sexta (16)

20h – Goiás x Bahia – Premiere