Atleta do New York Jets com coronavírus foi falso positivo; jogo contra o Cardinals mantido

A boa notícia para a NFL em relação à crise do coronavírus, que a liga vem enfrentando nas últimas semanas, chegou na noite desta sexta-feira (9). O caso de positivo no New York Jets, que fez com que a franquia deixasse o Centro de Treinamento e mandasse todos jogadores e técnicos para casa, foi um falso positivo. O resultado do novo exame foi confirmado pela própria franquia, com um comunicado em seu site.

Desta forma, a partida entre New York Jets e Arizona Cardinals está confirmada para este final de semana. Os Cards, inclusive, ficaram na dúvida durante período vespertino se prosseguiam com sua viagem para Nova York, conforme estipulado.

O falso positivo dos Jets é só mais uma boa nova para a NFL nesta sexta. Soma-se a isso o fato de New England Patriots, Kansas City Chiefs e, principalmente, o Tennessee Titans não terem apresentado nenhum novo caso de coronavírus também no dia de hoje.