Atletas do United estão insatisfeitos por clube não pedir saída de Romero

Os jogadores do Manchester United estão desapontados com os dirigentes do clube por não permitirem a saída do goleiro Sergio Romero, segundo a “ESPN”. O argentino foi rebaixado a 4º arqueiro nesta temporada e os Red Devils não aceitaram ofertas menores do que 10 milhões de libras (R$ 72 milhões), o que afastou o Everton e outros interessados pelo veterano de 33 anos.

Os companheiros de equipe acreditam que o argentino merecia um tratamento melhor após cinco anos defendendo a camisa do Manchester United. Romero tinha a chance de ir para o time de Ancelotti por empréstimo, mas o clube optou por pegar Robin Olsen após os Red Devils pedirem uma taxa por ceder o atleta.

O argentino está insatisfeito com a situação e sua esposa, Eliana Guercio, reclamou do clube de Old Trafford nas redes sociais por dificultar a saída do marido. Romero ainda pode voltar a atuar na América do Sul, uma vez que a janela de transferências para equipes sul-americanas só fecha no próximo dia 29 de outubro.