Atletas e empresários se unem para incentivar o tênis brasileiro

Atletas e empresários participam do lançamento do Instituto Rede Tênis Brasil, uma iniciativa do Instituto Tênis e Tennis Route, com apoio institucional do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais, na próxima quarta-feira (7), às 18h. O evento será remoto e também visa arrecadar fundos para a inserção de crianças e jovens no esporte.

Instituto Rede Tênis Brasil é uma organização sem fins lucrativos, com gestão moderna aplicada aos negócios, que tem a proposta de utilizar o esporte como meio de transformação social. A meta é levá-lo a 400 mil crianças e jovens em 10 anos, em todo o Brasil, com aulas gratuitas, beneficiando ainda a formação educacional, pela inclusão digital, reforço e outras atividades.

O lançamento será realizado de maneira virtual em virtude da Covid-19, o novo coronavírus, em medida alinhada às recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) e visa apresentar ao segmento esportivo e empresarial a nova iniciativa. A apresentação será de Glaucia Santiago, jornalista dos canais ESPN.

São diversas maneiras de apoio com contrapartidas, já disponíveis por meio virtual (https://d.brbid.com/redetenisbrasil). Há ainda um leilão de colecionáveis (raquetes de Guga, Federer e Thiago Wild), além de experiências, como jogo de duplas com grandes empresários.

Os lances estão disponíveis no site, e o arremate será ao vivo na transmissão. O valor arrecadado será todo revertido ao projeto: “Esta rede ganha uma nova rota. A partir de um bloco unificado de empresários, profissionais e apoiadores que sempre acreditaram no poder transformador e inclusivo do esporte. Contamos histórias, democratizamos o setor e desenvolvemos trajetórias de sucesso e

superação”, antecipa o CEO do IRTB, Raphael Barone.

Lançamento

A programação do evento tem presença confirmada dos fundadores do Instituto Rede Tênis Brasil, Milton Seligman, Fernando Gentil, Rogério Melzi, Hugo Scott, Luiz Gustavo Mariano,Marcos Antônio Magalhães e Nelson Sirotsky, além do CEO da entidade, Raphael Barone, que se reúnem com o empresário Jorge Paulo Lemann para falar sobre o projeto.

Também participam do lançamento do instituto os empresários Stephane Engelhard, Marco Faria, e de atletas renomados, como Lars Grael (presidente do LIDE Esporte), Hortência Marcari, Fabiano de Paula, Luiz Mattar, e do técnico da seleção brasileira de voleibol feminino, José Roberto Guimarães.