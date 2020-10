Atlético de Madrid busca encostar nos líderes contra o Villarreal

Neste sábado, o Atlético de Madrid receberá o Villarreal no Wanda Metropolitano, às 11h, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A equipe de Diego Simeone busca encostar nos líderes, já que irá apenas para o seu terceiro jogo na competição e pode ultrapassar o rival na tabela em caso de vitória.

Com quatro pontos na tabela, os Colchoneros começaram o campeonato goleando o Granada por 6 a 1 com a chegada do uruguaio Luis Suárez, aumentando a euforia da torcida. Contudo, na última rodada, o time voltou a apresentar problemas na armação e em um jogo pouco inspirado empatou com o frágil Huesca.

O Villarreal, por sua vez, está bem na tabela, mas no último final de semana levou uma goleada de 4 a 0 para o Barcelona. Porém, se recuperou e venceu o

lanterna Deportivo Alavés por 3 a 1, tendo mais posse de bola e criando dez oportunidades de finalização.

– Estamos a começar o campeonato, vivemos jogo a jogo como sempre transmitimos, a segunda parte do Huesca e do Granada é um pouco da linha a seguir e esperamos que contra o Villareal possamos levar o jogo onde mais queremos. um grande treinador que tem feito muito bem onde tem estado, e o Villarreal é uma equipa que tem peças sobressalentes e um jogo associativo muito bom e que gera superioridades nos setores de campo que procura – disse Simeone em entrevista coletiva.

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: J. Oblak, Renan Lodi, S. Savic, Felipe, K. Trippier; Koke, S. Niguez, A. Correa, Y. Carrasco; J. Felix, L. Suarez. Técnico: Diego Simeone.

Villarreal: S. Asenjo, M. Gaspar, R. Albiol, P. Torres, P. Estupinan; D. Parejo, V. Iborra, M. Trigueros; G. Moreno, P. Alcacer, M. Gomez. Técnico: Unai Emery.

Confira os outros jogos deste sábado pelo Campeonato Espanhol

Valladolid x Eibar

Na briga da parte de baixo da tabela, o Valladolid recebe o Eibar, no José Zorrilla, às 8h (horário de Brasília) na abertura da quinta rodada da La Liga. Ambas as equipes estão na zona de rebaixamento e buscam se recuperar neste início de competição. Os donos da casa têm dois pontos, enquanto os visitantes aparecem na penúltima colocação com apenas um.

Elche x Huesca

Já às 13h30, no Manuel Martínez Valero, o Elche recebe o Huesca. Na tabela, ambos estão com três pontos e lutam pela segunda vitória neste início da competição. No entanto, os visitantes já têm quatro jogos, enquanto os donos da casa disputaram apenas dois.

Real Sociedad x Getafe

Atual líder da La Liga, o Getafe terá um jogo duro neste sábado, às 13h30 (de Brasília, no Anoeta, contra a Real Sociedad. Caso seja derrotada, a equipe será ultrapassada pelo adversário na tabela e corre o risco de terminar a rodada fora da zona de classificação para a Champions League 2021/22. A Real Sociedad tem 5 pontos, enquanto o Getafe tem sete.

Valencia x Betis

Por fim, o último confronto deste sábado será marcado por duas tradicionais equipes da elite do futebol espanhol. No Mestalla, Valencia e Betis se enfrentam às 16h (de Brasília). Os dois times fazem ótimas campanhas neste início da campeonato e tem apresentado um bom futebol.

Os donos da casa têm sete pontos colados na liderança com mais três equipes (Getafe, Real Madrid e Villarreal), O Betis, por sua vez, está na sétima colocação com seis pontos.