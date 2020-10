Atlético de Madrid empata com Villarreal pelo Campeonato Espanhol

Neste sábado, Atlético de Madrid e o Villarreal ficaram no zero a zero, Wanda Metropolitano, pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Simeone teve mais posse de bola e finalizou mais vezes durante a partida, mas esbarrou na boa marcação do time de Unai Emery.

Com o resultado, o Atlético de Madrid permanece em 12º lugar na tabela, com dois jogos a menos, com 4 pontos. O time de Diego Simeone volta aos gramados. O Villarreal assumiu a liderança do Campeonato Espanhol com 8 pontos, mas tem jogos a mais que seus adversários diretos na tabela.

Na próxima rodada, o time de Diego Simeone visita o Celta de Vigo, enquanto o Villarreal recebe o Valencia.