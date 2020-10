Atlético-GO e Athletico-PR duelam no Olímpico abrindo a 17ª Rodada do Brasileirão

Um dos primeiros jogos que valerá pela rodada de número 17 no Campeonato Brasileiro acontecerá no próximo sábado (17) e colocará, frente a frente, times que estão com objetivos bem diferentes nesse momento da competição, Atlético-GO e Athletico-PR.

Se o Furacão começou o ano com objetivos mais audaciosos por sua presença na Copa Libertadores além da defesa da Copa do Brasil e um dos apontados a disputar no alto da tabela o próprioa Brasileirão, a realidade é bem distinta.

Sem vencer há quatro rodadas, o time está na zona de rebaixamento (18º colocado com 15 pontos) e precisa dos três pontos para não tornar cada vez mais improvável a permanência de Eduardo Barros como o comandante da equipe principal.

Por sua vez, troca de técnico é algo que o Dragão precisou forçosamente lidar na última semana com a saída de Vagner Mancini que, ao conduzir o time a nona colocação com 21 pontos ganhos, aceitou a proposta para dirigir o Corinthians. Com isso, Dorita foi o treinador interino na vitória por 1 a 0 contra o Santos na Vila Belmiro.

Em relação aos nomes que irão compôr as prováveis escalações, o time da capital goiana precisará fazer duas mudanças, uma por força de contrato e a outra por suspensão: Nicolas, emprestado pelo Athletico, e o meia Gustavo Ferrareis.

Já no caso do Athletico, os laterais Jonathan e Márcio Azevedo além do meio-campistas Jorginho e Erick estão descartados e sequer integraram a lista de relacionados. Por outro lado, o goleiro Santos, o lateral-direito Khelven e o meia Nikão voltam a lista de opções válidas a serem utilizadas.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO x ATHLETICO-PR

Local: Estádio Olímpico, Goiânia (GO)

Data e hora: 17/10/2020 – 19h

​Árbitro: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima

VAR: Caio Max Augusto Vieira

ATLÉTICO-GO: Jean; Dudu, João Victor, Éder e Natanael; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Matheuzinho. Técnico: Dorita.

ATHLETICO-PR: Santos; Khellven, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Abner; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico: Eduardo Barros.