Atlético-MG dispara na liderança, tenta repetir sina de campeões e luta contra frustração do passado

Finalizada a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG de Jorge Sampaoli lidera com folga de 5 pontos para Internacional e Palmeiras. Com o Galo tendo apenas essa competição até o fim da temporada, enquanto seus maiores rivais na Série A têm outros torneios, não é difícil imaginar que o time mineiro está no caminho do título.

E a história recente mostra que chegar na 13ª rodada já liderando o Brasileirão pode ser um sinal de que o título está por vir.

Segundo levantamento feito pelo jornalista Rodolfo Rodrigues, coordenador do Prêmio Bola de Prata Sportingbet da ESPN Brasil, dos últimos 10 Brasileiros, seis campeões lideravam na 13ª rodada.

Foram os casos de Fluminense em 2010, Corinthians em 2011 e 2017, Cruzeiro em 2013 e 2014 e Palmeiras em 2016. Na era dos 20 clubes na Série A, o São Paulo de 2006 também era líder na 13ª rodada e foi campeão.

O Atlético-MG, porém, na última vez em que liderou um Brasileirão na 13ª rodada, em 2012, acabou sendo vice-campeão, perdendo o título para o Fluminense.