Atlético-MG encaminha empréstimo de Gustavo Blanco para o Goiás

O Atlético-MG está tratando detalhes com Goiás para ceder por empréstimo o volante Gustavo Blanco, de 26 anos, ao clube Esmeraldino até o fim do Campeonato Brasileiro. A informação foi publicada inicialmente pelo Superesportes e confirmada pelo L!.

Blanco teve bom início no Galo, vindo do América-MG, em 2017. Logo mostrou bom futebol, tendo seu melhor momento no meio de 2018, quando formou um meio de campo forte e hábil naquele Brasileiro.

Porém, duas lesões nos joelhos afastaram o volante dos gramados por quase dois anos. Em sua recuperação da última cirurgia no joelho, sofreu outra lesão, desta vez muscular, no tendão do músculo reto femoral.

O volante não joga desde o dia 13 de junho de 2018. E, mesmo recuperado e treinando, não foi relacionado por Sampaoli, o que abriu a chance dele defender o Goiás, voltar a jogar e poder voltar ao Atlético em um futuro breve.

Gustavo Blanco tem contrato com o Galo até dezembro de 2022 e fez 36 partidas pelo alvinegro, com um gol marcado. Com a saída quase certa do jogador, o Atlético ficará apenas com Allan e Jair como volantes de “ofício”, pois Alan Franco e Nathan podem ser utilizados na posição, mesmo não sendo especialistas.