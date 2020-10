Atlético-MG goleia o Grêmio pelo Brasileiro sub-20

Com atuação arrasadora no primeiro tempo, o Atlético-MG goleou o Grêmio por 4 a 1, na tarde desta quinta-feira (15), no estádio das Alterosas, no SESC Venda Nova. A partida foi válida pela 6ª rodada do Brasileiro Sub-20.

Guilherme abriu o placar aos 13 minutos, completando cruzamento de Giovani pela esquerda. Aos 22, Guilherme retribuiu a assistência para Giovani marcar de cabeça: 2 x 0.

O terceiro gol aconteceu aos 37 minutos, quando Echaporã recebeu a bola na área e chutou no canto direito do goleiro.

Aos 41, após cruzamento pela esquerda, Giovani mergulhou de cabeça para fazer o quarto e último gol atleticano na partida.

Com a vitória sobre o time gaúcho, o Atlético-MG chegou a dez ponto e subiu para o 8º lugar na tabela de classificação do torneio, que é disputado pelos 20 times melhores colocados no Ranking Nacional de Clubes de 2019.O GrÊmio caiu para a 17ª posição na classificação, com cinco pontos.

Na próxima rodada, domingo (18), o adversário será o Athletico-PR, às 15h, no CT do Caju, em Curitiba. No decorrer do jogo, entraram Rian, Pedro Henrique, Rubens e Matheus Campos.

Fórmula de disputa – Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único e os oito primeiros colocados se classificam para as quartas de final, que terão jogos de ida e volta. A decisão está marcada para o dia 23 de janeiro (sábado) de 2021.

Confira a tabela do Galinho:

​

1ª rodada – 23/09 – Botafogo 3 x 3 Atlético-MG – CEFAT

2ª rodada – 27/09 – Atlético-MG 1 x 1 Corinthians – SESC Venda Nova

3ª rodada – 01/10 – Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Nivaldo Pereira

4ª rodada – 04/10 – Atlético-MG 1 x 1 Ceará – SESC Venda Nova

5ª rodada – 10/10 – Sport 0 x 1 Atlético-MG – Arena Pernambuco

6ª rodada – 15/10 – Atlético-MG 4 x 1 Grêmio – SESC Venda Nova

7ª rodada – 18/10 – 15h – Athletico-PR x Atlético-MG – CT do Caju

8ª rodada – 25/10 – 20h30 – Atlético-MG x Chapecoense – SESC Venda Nova

9ª rodada – 31/10 – 15h – América-MG x Atlético-MG – SESC Venda Nova

10ª rodada – 04/11 – 15h – Atlético-MG x Vitória – SESC Venda Nova

11ª rodada – Palmeiras x Atlético-MG

12ª rodada – Atlético-MG x Santos

13ª rodada – Bahia x Atlético-MG

14ª rodada – Atlético-MG x Flamengo

15ª rodada – Atlético-MG x Goiás

16ª rodada – Internacional x Atlético-MG

17ª rodada – Atlético-MG x Fluminense

18ª rodada – São Paulo x Atlético-MG

19ª rodada – Atlético-MG x Cruzeiro