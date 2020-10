Atlético-MG, Inter e Flamengo brigam pela liderança do Brasileirão

*Por Equipe OddsShark

O título de campeão brasileiro de 2020 está aberto. No momento, o Atlético-MG é o líder com 30 pontos, mas Internacional e Flamengo aparecem logo atrás. Logo abaixo falaremos dos palpites dos nossos especialistas em apostas esportivas para os próximos jogos da Série A do Brasileirão deste ano. Confira outras informações em Oddsshark.com.

Como apostar?

Há duas formas básicas de se apostar em futebol. São os chamados investimentos a curto e a longo prazos.

A primeira opção é no que diz respeito ao próximo jogo. Atlético-MG x Goiás. Quem vence? Dá empate? Quem marca gols? Teremos mais de X gols na partida? Ambos os oponentes balançam as redes? O Atlético-MG vence por dois gols de diferença? Como termina o primeiro/segundo tempos? Empate anula aposta? Como você pode ver, são várias as opções e colocamos uma tabela mais abaixo mostrando algumas delas.

Já a longo prazo, você investe em quem será o campeão do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, as casas de apostas apontam o Atlético-MG como segundo favorito ao título, cotado a R$ 3,50/1. O Goiás está muito longe, avaliado em R$ 1.001,00/1.

(R$ 1,48) Atlético-MG x Fluminense (R$ 6,63)

O Atlético Mineiro é o melhor time do Brasil no momento, mas não terá moleza nesta quarta-feira não. O Fluminense faz uma campanha acima do esperado e está na briga para entrar na Taça Libertadores da América de 2021.

Apesar disso, segundo o Bodog, o Galo é muito favorito com odds de R$ 1,48/1, contra R$ 6,63/1 dos cariocas. Se você tem algum receio que o Tricolor possa aprontar em Belo Horizonte, nossa sugestão é investir no over/under, que paga R$ 2,07/1 caso a partida tenha três ou mais gols, independentemente do resultado da peleja.

(R$ 3,68) Sport x Internacional (R$ 2,15)

O Sport é um time para lá de instável. Talvez o mais instável entre os vinte concorrentes ao título. Depois de largar muito mal e flertar com o rebaixamento, o Leão ganhou partidas, acumulou pontos e entrou na briga pela Libertadores antes de ser derrotado pelo Flamengo, no Rio de Janeiro, e pelo Botafogo, na Ilha do Retiro.

O Inter não perde há quatro jogos e é o vice-líder do certame. No entanto, ganhar do Leão em Recife é sempre complicado. Por isso, as avaliações estão próximas: Sport a R$ 3,68/1, Inter a R$ 2,15/1 e empate a R$ 3,12/1. Dá Colorado!

(R$ 1,40) Palmeiras x Coritiba (R$ 8,04) (Empate R$ 4,43)

Uma barbada! O bom time do Palmeiras que está em sétimo lugar recebe uma das piores equipes, o Coritiba. O Coxa tem tudo para voltar à segunda divisão, depois de ter subido nesta temporada.

A tendência é o triunfo do Verdão a R$ 1,40/1, contra R$ 8,04/1 dos paranaenses e R$ 4,43/1 do empate. Você pode obter um lucro maior investindo na vitória paulista no saldo de gols: um (R$ 3,60/1), dois (R$ 4,30/1), três (R$ 6,90/1), quatro (R$ 13,90/1) e assim por diante.

Outros Jogos

Eis os nossos favoritos e as cotas dos melhores sites de apostas: o Botafogo vence o Grêmio a R$ 5,71/1; o Santos passa pelo Atlético-GO a R$ 1,84/1; Athletico-PR e Corinthians empatam a R$ 3,24/1; o Flamengo derrota o Bragantino além de Goiás e Bahia que empatam.

Campeonato Brasileiro da Série A – 16ª Rodada (odds segundo o Bodog):

Quarta-feira, 14 de outubro:

18h: (R$ 1,40) Palmeiras x Coritiba (R$ 8,04) (Empate R$ 4,43)

19h15: (R$ 1,60) Grêmio x Botafogo (R$ 5,71) (Empate R$ 3,83)

20h30: (R$ 1,84) Santos x Atlético-GO (R$ 4,19) (Empate R$ 3,64)

21h30: (R$ 1,48) Atlético-MG x Fluminense (R$ 6,63) (Empate R$ 4,36)

21h30: (R$ 3,68) Sport x Internacional (R$ 2,15) (Empate R$ 3,12)

21h30: (R$ 2,09) Athletico-PR x Corinthians (R$ 3,64) (Empate R$ 3,24)

Quinta-feira, 15 de outubro:

20h: Flamengo x Bragantino*

Sexta-feira, 16 de outubro:

20h: Goiás x Bahia*

Jogos Adiados:

Vasco da Gama x Fortaleza*

Ceará x São Paulo*

*Estes odds ficarão disponíveis a qualquer momento no Bodog.

Classificação:

1º Atlético-MG – 30 – Campeão + Taça Libertadores (fase de grupos)

2º Internacional – 28 – Taça Libertadores (fase de grupos)

3º Flamengo – 27 – Taça Libertadores (fase de grupos)

4º São Paulo – 26 – Taça Libertadores (fase de grupos)

5º Fluminense – 24 – Taça Libertadores (fase preliminar)

6º Santos – 24 – Taça Libertadores (fase preliminar)

7º Palmeiras – 22 – Copa Sul-Americana

8º Fortaleza – 21 – Copa Sul-Americana

9º Sport – 20 – Copa Sul-Americana

10º Vasco da Gama – 18 – Copa Sul-Americana

11º Ceará – 18 – Copa Sul-Americana

12º Atlético-GO – 18 – Copa Sul-Americana

13º Botafogo – 18

14º Grêmio – 17

15º Athletico-PR – 15

16º Bahia – 15

17º Corinthians – 15 – Série B

18º Coritiba – 13 – Série B

19º Bragantino – 12 – Série B

20º Goiás – 9 – Série B

Apostas Futuras (Outrights) pelo título do Brasileirão (segundo o Bodog):

1º Flamengo – R$ 1,61/1

2º Atlético-MG – R$ 4,00/1

3º Palmeiras – R$ 8,00/1

4º Internacional – R$ 13,00/1

5º São Paulo – R$ 17,00/1

6º Grêmio – R$ 34,00/1

7º Fluminense – R$ 101/1

7º Santos – R$ 101/1

9º Athletico-PR – R$ 151/1

10º Vasco da Gama – R$ 251/1

11º Botafogo – R$ 301/1

11º Ceará – R$ 301/1

13º Corinthians – R$ 501/1

13º Fortaleza – R$ 501/1

15º Bahia – R$ 751/1

15º Sport – R$ 751/1

17º Atlético-GO – R$ 1.001/1

17º Bragantino – R$ 1.001/1

17º Coritiba – R$ 1.001/1

20º Goiás – R$ 1.501/1