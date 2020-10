Atlético-MG ouve pedido de Sampaoli e acerta com meia do Racing por R$ 33 milhões

O Atlético-MG tem mais um reforço para a temporada 2020. Trata-se do meia Matías Zaracho, de apenas 22 anos e que estava no Racing, da Argentina.

As informações a respeito da negociação entre as partes foram antecipadas por Mauro Cezar Pereira, comentarista dos canais ESPN. Em contato com Victor Blanco, presidente do Racing, o ESPN.com.br obteve a informação de que a negociação foi selada na tarde desta segunda-feira.

O mandatário ainda confirmou que a compra do atleta foi fechada por 6 milhões de dólares, algo em torno de R$ 33 milhões, por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Zaracho em partida pelo Racing, no Campeonato Argentino, contra o Boca Juniors, na Bombonera

Zaracho foi um dos tantos pedidos por Jorge Sampaoli à diretoria atleticana. A janela internacional de atletas de clubes de fora do país abre nesta terça-feira, o que ajudará ao Atlético-MG a inscrever Zaracho de maneira quase que imediata no Campeonato Brasileiro. Ainda de acordo com a apuração do ESPN.com.br, o atleta deve chegar ao Brasil nos próximos dias.