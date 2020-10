Atlético-MG realiza último treino antes de enfrentar o Fortaleza

O Atlético-MG segue focado na sequência do Brasileirão. O líder isolado da competição enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira, às 21h30, no Castelão. O Galo foi a campo nesta terça para se preparar para o confronto e manter a sequência de vitórias.

Jorge Sampaoli comandou o último treino antes do início da 14ª rodada. O argentino precisará mudar a equipe devido aos desfalques de Junior Alonso, Alan Franco e Savarino – os três defendem suas respectivas seleções nas Eliminatórias para a Copa.

“A intensidade vai ser a mesma, claro que talvez com um pouco menos de ritmo, mas os jogadores que entrarem vão saber o que fazer porque todo mundo treina da mesma forma, do mesmo jeito, e todos estão cientes do que precisam fazer”, disse o atacante Eduardo Sasha.