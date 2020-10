Atlético-MG sobe oferta por atacante do Boca acusado de agressão e que Sette Câmara vetou há um mês, diz jornal

Mesmo muito perto de confirmar Matías Zaracho como reforço, o Atlético-MG segue de olho no futebol argentino. Segundo informações divulgadas pelo jornal Olé, o clube enviou uma nova oferta ao Boca Juniors para contratar Sebastián Villa.

De acordo com o diário argentino, o Galo elevou os valores da proposta, e agora já aceita pagar 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 41,5 milhões) por 50% dos direitos econômicos do colombiano de 24 anos. O jogador está afastado do elenco do Boca por violência doméstica contra sua ex-companheira, Daniela Cortes. O caso ganhou repercussão após denúncia no mês de abril.

Ainda segundo informa o Olé, Jorge Ameal, presidente do clube, tem pressionado seu departamento de futebol a tomar uma decisão sobre o futuro de Villa. O Boca já teria recusado nos últimos meses propostas de Atlético-MG, Sporting e Getafe, além de uma sondagem do Los Angeles Galaxy pelo atacante. O clube detém 70% dos direitos do atleta revelado pelo Tolima.

“A oferta eles já têm, é essa. Depende do Boca. Não é a primeira vez que temos essa situação. Se passou com Ábila, Izquierdoz e Reynoso. Com Villa está acontecendo a mesma coisa. Com o Racing fechamos rápido por Zaracho”, apontou jornal o Olé em declaração atribuída a uma fonte no Atlético-MG.

A retomada das negociações surpreende, justamente por se dar menos de um mês após Sérgio Sette Câmara descartar a contratação de Villa. Em declaração postada em seu Twitter o presidente do clube mineiro deixou claro que era ele quem dava aval para contratações no Galo.

“O Atlético do futuro precisa de pilares sólidos que estão além das quatro linhas. Comissão e departamento de futebol têm independência para avaliar e indicar, mas a palavra final é minha. Não vai vir também”, escreveu Sette Câmara.