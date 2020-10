Atlético-MG vence fácil o lanterna Goiás por 3 a 0 e segue firme na liderança do campeonato

A equipe comandada por Jorge Sampaoli mandou na partida durante os 90 minutos e construiu o triunfo já no 1º tempo, apenas controlando o placar durante a etapa complementar.

Após muita pressão, o time mineiro abriu o placar aos 42 minutos, depois que Tadeu derrubou Eduardo Sasha na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o atacante Keno bateu muito bem e iniciou a contagem em Belo Horizonte.

O Esmeraldino sentiu o gol, e o Atlético aproveitou o fato do adversário estar nas cortas para rapidamente ampliar.

Aos 46, Keno fez ótima jogada pela esquerda e cruzou com perfeição para Nathan cabecear e estufar a rede.

No 2º tempo, o Atlético-MG continuou ofensivo e criou boas chances de ampliar. Aos 46 minutos, Marrony finalizou em cima de Heron, mas conseguiu pegar o rebote e chutou de esquerda para definir o 3 a 0.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!