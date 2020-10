Atlético-MG x Fluminense: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Depois de acabar com a sequência de jogos sem perder ao ser derrotado pelo Fortaleza, o Atlético-MG reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Goiás na última rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, para continuar com o bom momento e seguir com vantagem na liderança, o Galo recebe o Fluminense, que atravessa ótima fase e quer se consolidar no G6.

As duas equipes se enfrentam no Mineirão, nesta quarta-feira, às 21h30. Pelo lado mandante, Savarino, Junior Alonso e Alan Franco seguem como desfalques por estarem convocados. Do lado do Flu, as novidades são a volta de Paulo Henrique Ganso, recuperado da Covid-19, e a possibilidade da estreia do atacante Lucca. Nenê e Fred vão ser poupados.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE

Data/Hora: 14/10/2020, às 21h30

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA – SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA – SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

Árbitro de vídeo: Marcio Henrique de Gois (SP)

Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Guga, Réver,Igor Rabello, Guilherme Arana; Allan, Jair, Nathan; Savinho (Marrony), Keno e Sasha.

Desfalques: Savarino, Junior Alonso e Alan Franco (convocados) e Diegog Tardelli (lesionado)

Pendurados: Keno e Allan

Suspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Odair Hellmann)

Muriel; Igor Julião (Calegari), Luccas Claro (Digão), Nino, Egídio; Hudson, Dodi, Yago Felipe; Fernando Pacheco, Felippe Cardoso (Lucca) e Luiz Henrique.

Desfalques: Matheus Ferraz, Yuri, Michel Araújo, Wellington Silva, Frazan (lesionados), Nenê e Fred (poupados)

Pendurados: Ganso, Digão, Dodi e Nino

Suspensos: Danilo Barcelos

Palpites: Na redação do LANCE!, 80% das pessoas apostam em uma vitória do Atlético-MG, enquanto 10% acham que o Fluminense vence e 10% acreditam no empate.