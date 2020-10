Atlético-MG x Vasco: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

O Mineirão verá, na noite deste domingo, um embate entre dois times da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, com 24 pontos, líder até o início da rodada, recebe o Vasco, de 19 pontos, quinto colocado também antes dos jogos deste final de semana.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X VASCO

Data/Hora: 4/10/2020, às 20h30

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde ver: Sportv, Premiere e tempo real do LANCE!

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Guga, Alonso, Réver, e Guilherme Arana; Jair, Alan Franco e Nathan; Savarino, Keno e Sasha.

Lesionado: Diego Tardelli.

Pendurados: Júnior Alonso

Suspensos: Ninguém

VASCO (Técnico: Ramon Menezes)

Fernando Miguel, Miranda, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Andrey, Marcos Junior (Bruno Gomes) e Benítez; Vinícius, Cano e Talles Magno.

Lesionados: Breno, Ramon e Juninho

Pendurados: Guilherme Parede, Bruno Gomes, Martín Benítez, Fellipe Bastos e Cayo Tenório

Suspensos: Ninguém

Palpites: Na redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Atlético-MG, 20% veem um empate como o resultado mais provável e 30% aposta em vitória do Vasco.