Ator de A Força do Querer tem branco e paga mico diante de Lília Cabral · .

Silvero Pereira assegura que tinha o texto na ponta da língua, mas as palavras lhe fugiram ao dar de cara com Lilia Cabral nos estúdios de A Força do Querer (2017). Intérprete da travesti Elis Miranda na novela das nove, ele confessa que o seu “branco” obrigou a veterana a repetir a mesma cena algumas vezes –um mico que virou uma espécie de trote para o estreante.

“Era muito difícil contracenar com a Lilia (risos). Sabia o roteiro, mas como a admirei a vida inteira, eu não sabia mais o que dizer. Eu repetia que estava encantado por trabalhar com ela, mas ficou aquele incômodo por fazê-la repetir a sequência de novo e de novo”, entrega o cearense ao ..

Ele aparecerá pela primeira vez na reprise sob a égide de Nonato na próxima quarta (7), um disfarce criado pela sua personagem para conseguir o emprego de motorista na empresa de Eurico (Humberto Martins).

“A primeira cena que eu gravei foi justamente a que eu entrei na Garcia para ser contratado, bem no primeiro dia em que eu pisei nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Fui admitido no ficcional e no real”, brinca.

Ele assume que deu muito trabalho para a equipe do diretor Rogério Gomes, o Papinha, já que chegou cru à televisão. “O pessoal da técnica me ajudou muito, porque eu não tinha conhecimento nenhum [na área]. Entrava na frente da câmera ou então levantava rápido demais. Ainda bem que fui acolhido por todos”, suspira aliviado o ator.

MAURÍCIO FIDALGO/TV GLOBO

Silvero Pereira também interpreta Nonato na reprise

Sentença de morte

Silvero foi uma aposta pessoal de Gloria Perez, que criou o papel depois de vê-lo na peça BR Trans em 2016. “A partir da metade, ela começou a escrever cada vez mais para mim, já que o público abraçou a Elis. A gente foi aos poucos, até porque ela me colocou na novela, mas também teve medo de que não desse conta”, revela.

Ele, porém, levou um puxão de orelha da autora ao sugerir eliminar Elis Miranda em seu auge. “Já que ela é tão querida, propus matá-la para as pessoas sentirem isso na pele. Ela bateu o pé e disse que não, que não ia reproduzir o que se faz no dia a dia. Essa pessoa tem de mostrar que ela, e tantas outras, merecem continuar vivas”, rememora o artista.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

Além dos spoilers, confira os resumos da novela das nove que são publicados diariamente pelo ..

Inscreva-se no canal do .no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.