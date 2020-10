Ator de Querida, Encolhi as Crianças é agredido na rua e levado para hospital · .

Rick Moranis, mais conhecido no Brasil por seu papel no clássico Querida, Encolhi as Crianças (1989), foi agredido na manhã de quinta-feira (1) durante passeio em Nova York. O ator foi atacado por um homem não identificado e levou um soco no rosto.

O ataque ocorreu por volta das 7h30 (horário local), próximo à 70th Street, no lado oeste do bairro Central Park West. O motivo da agressão ainda é desconhecido.

Moranis dirigiu-se até um hospital reclamando de dores na cabeça, costas e quadril. Após receber tratamento, o ator de 67 anos foi à delegacia fazer um boletim de ocorrência.

Em comunicado enviado ao site The Hollywood Reporter, o representante do ator disse que Moranis passa bem. “Ele está ótimo e grato pelos desejos de melhoras recebidos por todos”, escreveu.

Famoso entre os anos 1980 e 1990, Rick Moranis se ausentou de Hollywood para cuidar de seus filhos após a morte de sua mulher, fazendo apenas trabalhos de dublagem. Recentemente, ele voltou a aparecer na televisão durante um comercial estrelado por Ryan Reynolds.

Assista abaixo ao vídeo (sem legendas) do “retorno” de Rick Moranis: