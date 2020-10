Ator de Spider-Man: Miles Morales sabia do novo jogo desde 2018

Talvez você não conheça Nadji Jeter de nome, mas ele é o ator que deu vida a Miles Morales no jogo Marvel’s Spider-Man, e que retornará ao papel, agora como protagonista, em Marvel’s Spider-Man: Miles Morales para PS5.

Miles MoralesFonte: Sony/Divulgação

Em entrevista ao site Game Informer, Nadji revelou que sabia da existência da sequência desde a festa de lançamento do jogo original, feita em 2018 pela desenvolvedora Insomniac. “Bryan Intihar, o diretor criativo do primeiro jogo, me puxou para o canto e perguntou ‘Ei, cara, como você se sentiria tendo o seu próprio jogo, uma aventura sobre o Miles?” contou Nadji.

“E eu fiquei tipo ‘Estou pronto!’, mas como eu precisava resolver umas coisas de negócios antes, acabei falando ‘Claro, vamos fazer isso, eu vou te avisar assim que estiver tudo certo e mandamos ver!'”

Nadji Jeter já tinha vivido o mesmo personagem em Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order para Nintendo Switch, e na animação do Homem-Aranha que foi ao ar no canal Disney XD.