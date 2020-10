Ator trans, Benjamín Damini aceita o próprio corpo mas não descarta cirurgia · .

Após se assumir um homem transexual, o ex-Malhação Benjamín Damini declarou aceitar o corpo biológico em que nasceu. Entretanto, ao ., ele explica que ainda não descartou uma cirurgia de redesignação de sexo, enquanto busca ressignificar o olhar generalizado a respeito da classe trans.

“Existe mesmo esse senso comum de que para ser trans precisa sentir que nasceu no corpo errado, que precisa ter uma relação negativa com o próprio corpo e que a transição física só se justificaria se o argumento fosse esse, mas isso não é uma verdade universal”, começa Damini.

“Por exemplo, eu me amar e me aceitar como eu sou não me faz menos trans. E também não exclui a possibilidade da transição física [no futuro]. Se amar e se aceitar e transicionar fisicamente não são opostos. São complementos. E é importante dizer que nem todas as pessoas trans querem fazer a transição física”, ressalta o artista.

Para se fazer uma transição de gênero, a pessoa pode aderir a um tratamento hormonal para iniciar o processo de mudança no corpo físico –uma mulher trans, por exemplo, toma remédios específicos para que os seios cresçam.

Já para a redesignação de sexo, é necessário realizar cirurgias invasivas, para retirada do útero e seios (mamoplastia) ou até transformação de um pênis em vagina, em que a glande se torna um clitóris.

“Seja o tratamento hormonal ou procedimentos cirúrgicos, às vezes o trans pode fazer só a hormonoterapia, às vezes só a cirurgia, às vezes nenhum dos dois. Não existe uma regra, e não optar pela transição física não te faz menos trans”, complementa Benjamín, que ressalta a falta de acessibilidade à mesa de operação.

“Não são procedimentos tão acessíveis quanto a gente pensa. Por exemplo, para fazer uma mamoplastia masculinizadora pelo SUS [Sistema Único de Saúde] tem uma fila de espera de mais de cinco anos. Então, é imprenscindível a gente ressignificar a relação negativa como um requisito para ser trans. Porque essa cobrança da cisnormatividade já custou muitas vidas trans”, declara o músico, em referência às pessoas que morreram tentando mudar de sexo.

reprodução/tv globo

Martinha (Benjamín Damini) em cena de Malhação

Na época em que interpretava a vilã Martinha em Malhação – Toda Forma de Amar, exibida entre 2019 e 2020, Benjamín ainda se apresentava como Beatriz. Inclusive, foi a novela que o fez se entender como homem trans. A aceitação tranquila da família tornou o processo de aceitação ainda mais fácil.

“A gente já conversava sobre gênero e sexualidade, eu sempre gostei muito de compartilhar os meus conhecimentos com os meus pais, e eles sempre gostaram muito de ouvir. Quando eu me entendi trans, eu tive uma conversa ótima, eles me acolheram de uma maneira surreal, e eu sou muitíssimo grato por ter uma família que me ama, me respeita e me acolhe”, comemora ele.

Questionado sobre sua orientação sexual, o modelo confessa que ainda não soube definir. “Eu ainda não determinei nesse momento porque eu não me sinto contemplado por nenhum dos rótulos já existentes”, conta.

Fora da TV desde o fim da temporada da novela teen escrita por Emanuel Jacobina, Benjamín Damini vem focando na música e se prepara para lançar um projeto musical pela Sony Music, Gela.

“Gela é a primeira de muitas músicas sobre o meu último relacionamento, fala sobre o primeiro encontro com aquela que a gente sabe que não vai dar certo, mas insiste mesmo assim”, adianta.

“O tema é romântico, a letra entra nesse movimento da sofrência, mas num lugar de ressignificação do sofrimento. Tanto que é uma música agitada e dançante. Estou bem feliz com o resultado”, finaliza.