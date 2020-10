“Através de” ou “por meio de”, qual usar? Veja agora

As expressões “através de” ou “por meio de” são consideradas sinônimas. O emprego da locução “através de”, no entanto, é polêmico, pois considera-se nem sempre adequado. Não que utilizar “através de” seja um equívoco, porém parece dúbio quando utilizado no sentido de “com o apoio”, “com base”, “a partir de”.

Através de

Isto ocorre em virtude das acepções da locução através de, as quais são por dentro de ou pelo interior de. Vejamos um exemplo:

Ex.: Através da obra citada chegamos em tal conclusão.

Apesar da intenção ser dizer “com base na obra”, “de acordo com a obra”, o termo estabelece uma dubiedade que carrega o significado de atravessamento. Por exemplo:

Ex.: Corri através da mata.

Este, no mais das vezes, é considerado inapropriado. É, por isso, que o sugerido é empregar os termos por meio de ou de acordo.

Por meio de

A locução por meio de, por sua vez, estabelece um sentido de fazendo uso de, por intermédio de ou mediante. De tal maneira que em determinados contextos, como o oratório, o discursivo ou o formal, a expressão apresenta melhor precisão naquilo que se pretende dizer. Notem no exemplo abaixo:

Ex.: Venho por meio desta apresentar os meus votos.

Por meio deste argumento, o autor define a referida teoria.

Em ambos os casos a expressão através teria um sentido mais vago de como se a pessoa atravessasse o argumento ou a carta. Portanto, sugere-se que nesses contextos seja empregado a locução por meio de, deixando através apenas para os casos de atravessamento pelo interior de algo.