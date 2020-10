Atriz de A Força do Querer encara lama e doença para gravar na Amazônia · .

Dandara Mariana enfiou o pé na lama para gravar suas primeiras cenas em A Força do Querer (2017). Intérprete de Marilda, a então estreante embarcou com a equipe da novela das nove para gravar no meio da Amazônia, sem imaginar o perrengue que a esperava para chegar até a cidade de Acajatuba (AM) –cenário para o fictício vilarejo de Parazinho.

“Estava tão feliz, mas a gente encarou algumas dificuldades para chegar até a povoação, porque chovia muito na madrugada. E lá íamos gravar no meio do lamaçal (risos). Nós ficamos tão cansados que, lá pelo 12º dia, todo mundo caiu doente. Parecia que estava no ar. Foi bem punk”, revela ela ao ..

Apesar dos perrengues, a amiga de Ritinha (Isis Valverde) caiu no gosto popular e abriu portas para a artista dentro da Globo. “Todos os personagens ganhavam destaque em algum momento, então estava todo mundo realmente imbuído de contar aquelas histórias”, justifica.

Além de um papel de destaque em Verão 90 (2019), ela conquistou o troféu de vice-campeã da Dança dos Famosos e ainda virou a decoradora Bel em Salve-se Quem Puder –a trama de Daniel Ortiz já retomou os trabalhos após ter as suas gravações interrompidas pela pandemia de coronavírus (Covid-19).

“Eu fiquei com a minha família durante a quarentena, então reforcei o laço com essas pessoas. Foi maravilhoso viver no meio dessa loucura toda mas, no momento, eu só quero que achem a vacina (risos)”, dispara a carioca.

No meio do pitiú

A reprise em horário nobre, inclusive, acentuou um fenômeno que Dandara ainda sente nas ruas, mesmo três anos depois do último capítulo da novela de Gloria Perez. “O povo me grita ‘o pau te acha’. Eu ouvia e ainda ouço muito”, revela a jovem, em referência ao bordão de Edinalva (Zezé Polessa).

Ela, aliás, tem na ponta da língua os motivos que tornaram a produção tão marcante junto ao público. “Além de ser muito bem escrita, foi bom sair do eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo. Trouxe à tona a nossa diversidade cultural e popular, tocou em questões e lugares que tinham sido poucos explorados”, filosofa a filha de Romeu Evaristo.

A Força do Querer é uma trama escrita por Gloria Perez e que foi ao ar originalmente em 2017. Por causa da pandemia da Covid-19, a Globo reapresenta a história no horário nobre enquanto grava os capítulos finais de Amor de Mãe com novos protocolos de segurança. O folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem.

