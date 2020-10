Atriz de Bacurau faz sua faz primeira apresentação em novelas da Globo como par de Mateus Solano · .

Estrela do filme Bacurau (2019), Bárbara Colen fará sua faz primeira apresentação em novelas da Globo como par romântico de Mateus Solano. Em Quanto Mais Vida, Melhor, trama das sete escrita por Mauro Wilson, a atriz interpretará uma ex-modelo casada com o cirurgião cardíaco Guilherme.

De acordo com informações da coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a personagem de Bárbara se chamará Rose. Intérprete de Teresa no filme de Kléber Mendonça Filho, a atriz é famosa por Aquarius (2016) e, recentemente, estrelou Breve Miragem do Sol (2019).

Na trama da Globo, ela terá vivido um romance no passado com Neném (Vladimir Brichta), quando ele ainda jogava futebol na Europa. Os ex-namorados se reencontrarão após vários anos separados.

Quanto Mais Vida, Melhor –que antes se chamaria o título A Morte Pode Esperar– também conta com Giovanna Antonelli, Valentina Herszage, Marcos Caruso, Elizabeth Savala, Aracy Balabanian, Zezeh Barbosa, Luciana Paes e Ana Hikari, entre outros, em seu elenco. A produção será dirigida por Allan Fiterman.

A novela que deve suceder Salve-se Quem Puder mostrará os personagens principais morrendo após um acidente de avião.

Entretanto, no céu, Deus anunciará que houve um engano e que eles voltarão a viver, mas com uma ressalva. Em um ano, um deles morrerá de verdade, mas o Todo Poderoso não revelará qual deles, fazendo com que cada um corra atrás de uma meta a ser cumprida dentro do prazo.